​Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci: ​​Erivan’a uçuşlar haftaya başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme kapsamında atılan adımları Meclis’te duyurdu. Çavuşoğlu’nun açıklaması, Ermenistan parlamentosunda “Türkiye’nin koridor meselesini ön şart olarak önerdiği koşullarda Ermenistan’ın bir süreç başlattığı ortaya çıktı” şeklinde yankı bulurken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vakhan Hounanian da ülkesinin Ankara ile diyalog için bir özel temsilci atayacağını sosyal medya mesajıyla teyit etti. Hounanian, Ermenistan, “Türkiye ile ilişkilerin ön koşul olmaksızın normalleştirilmesi sürecine hazır” mesajını paylaştı.

KISA SÜREDE KARŞILIKLI SEFER

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’den Erivan’a charter uçuşları önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Ermenistan ile hızlı başlayan normalleşme süreci kapsamında şu ana kadar 3 firmanın izin için başvurduğu belirtildi. Karşılıklı uçuş seferlerinin kısa sürede artması bekleniyor.

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AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE

Doğrudan diyaloğu başlatması beklenen müzakereleri yürütecek özel temsilci Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek ve resmi işlemler tamamlanarak atama yapılacak. Normalleşme kapsamında Türkiye her adımı Azerbaycan ile koordine ederek ve birlikte karar vererek atacak.

ŞARTLAR OLGUNLAŞIYOR

Türkiye ile Ermenistan arasında kapıların açılmasını sağlaması istenen görüşmeler, gerekli şartların olgunlaşmasını sağlayan iyi niyet adımları ardından geldi.

Bu doğrultuda ilk iyi niyet adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında ikinci kez bir araya gelen Aliyev- Paşinyan arasındaki görüşmede gelmişti. Görüşmede, barışın kalıcı tesisini sağlayacak şekilde iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmalar kurulması kararlaştırılmış ve bakan yardımcıları nezdinde çalışmalar başlatılmıştı.

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Yine ekonomik bağların geliştirilmesi için ulaşım koridorlarının önündeki engellerin kaldırılması konusu istişare edilmişti. Soçi zirvesi ardından Türkiye’nin 6’lı mekanizma önerisinin revizesi olan 3 artı 3 formatındaki ilk toplantı, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan, Türkiye ile İran diplomatlarının katılımıyla 10 Aralık’ta Moskova’da düzenlenmişti. Dün de Aliyev ve Paşinyan, Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelmişlerdi.

Barışı bu hatlar getirecek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında “çatışmayı sonlandırıp normal ilişkiler etabına geçme” yönündeki son adımların iletişim kanallarının çalışması ile ulaşım ve ticaret koridorlarının açılması ile desteklenmesi, bölgenin çatışma ortamından istikrar ortamına evrilmesini sağlayacak. Zengezur ve Laçin koridorları, Kafkaslarda barışın anahtarı olarak görülüyor.

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