​Türkiye ilk beş ülke arasına girdi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya 6 kıtada 44 ülkede kapsamlı eğitim faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının kuruluşunun üzerinden geçen beş yılı değerlendirdi ve yeni dönem projelerini açıkladı. İlk kuruldukları süreçte FETÖ iltisaklı yurt dışındaki okulların Türkiye’ye yeniden kazandırılması konularına odaklandığını anlatan Akgün, “Vakfımız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 230 okulu devralmıştır ve bu konudaki çalışmalarımız sürüyor” dedi. TMV olarak beş yılda 104 ülke ile görüşüp bunlardan 89’u ile TMV’nin varlığını tanıyan iş birliği protokolleri yaptıklarını anlatan Akgün, “Bunların içerisinde 44 ülkede okullarımız bulunuyor. Buralarda halen eğitim görmekte olan 45 bin öğrencimiz bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor. Liseden mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 5 bin 700 dolayında. Yılda ortalama 1000 mezun veriyoruz” bilgisini verdi.
DOST NESİLLER YETİŞTİRİYOR
- Fransa ve Almanya gibi ülkelerin dünyanın farklı ülkelerinde kendi okullarını açarak kendisine dost ve müzahir yeni nesiller yetişmesi konusunda gayret sarf ettiğine değinen Akgün, şöyle devam etti: “Türkiye Maarif Vakfı, bu bağlamda çok daha önceleri kurulması gereken, belki bu anlamda kuruluşu gecikmiş olan çok ihtiyaç olan bir kurumdur. Geçtiğimiz beş yıl içinde Türkiye, gerek Maarif Vakfının 25 ülkede yeni açtığı okulları, gerek 19 ülkede devraldığı okullarla birlikte toplamda 44 ülkedeki 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile birlikte ilk beş ülke arasına girmiştir.”