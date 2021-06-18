Gündem Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltında
MERSİN

Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltında

Mersin’deki Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 ton 300 kilogram olduğu açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gerçekleştirilen operasyonu "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" diyerek duyurmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltında
Mersin Valiliği, Ekvador’dan gelen gemideki uyuşturucunun muz yüklü konteyner içerisinde bulunduğunu duyurmuştu.

Mersin’de, geçtiğimiz günlerde 1 ton 150 kilo kokain ele geçirilmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un “bugüne kadarki en yüksek miktar” diye ifade ettiği 1000 paket halindeki kokain, Ekvador’dan gelen “muz yüklü olduğu” beyan edilen gemide eşya içerisine gizlenmiş bulunmuştu. Şüpheli geminin bir aydır takip edildiği açıklanmıştı.

5 kişi gözaltına alındı

TRT Haber'in haberine göre, Mersin’deki Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 ton 300 kilogram olduğu açıklandı.

Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu: 1 ton ele geçirildi
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu: 1 ton ele geçirildi
Abone Ol Google News
Şampiyondan tüyolar

Şampiyondan tüyolar

​2020 YKS birincisi sınava nasıl hazırlandığını anlattı.
Çaldıran Survivor

'Çaldıran Survivor'

Öğrenciler mezuniyetlerini parkurda yarışarak kutladı.
Erdoğanın Azerbaycana askeri üs açıklaması Rus medyasında: Ciddi bir meydan okuma

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklama yaptı.

​HDP binasına girip bir kişiyi öldürmüştü.

Bakan Elvan'dan enflasyona yönelik net mesaj.

​Üretici ile çiftçi arasında köprü olacak portal hizmete açıldı

F-16'dan atılan füzeyi SİHA yönlendirebilecek
Bunu yapmadan <br>sınava girmeyin

Bunu yapmadan
sınava girmeyin

​YKS öncesi uzmanından önemli uyarılar...

AYM raportörü HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü istedi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.