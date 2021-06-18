Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltında Mersin’deki Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 ton 300 kilogram olduğu açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gerçekleştirilen operasyonu "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" diyerek duyurmuştu.

Haber Merkezi 18 Haziran 2021, 10:53 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 11:05 Diğer