Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltında

Mersin’de, geçtiğimiz günlerde 1 ton 150 kilo kokain ele geçirilmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un “bugüne kadarki en yüksek miktar” diye ifade ettiği 1000 paket halindeki kokain, Ekvador’dan gelen “muz yüklü olduğu” beyan edilen gemide eşya içerisine gizlenmiş bulunmuştu. Şüpheli geminin bir aydır takip edildiği açıklanmıştı.
5 kişi gözaltına alındı
TRT Haber'in haberine göre, Mersin’deki Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının 1 ton 300 kilogram olduğu açıklandı.