Türkiye tersine beyin göçünde çekim merkezi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk diasporasının iyi noktalara gelmesinin onur verici olduğunu belirterek, "Türkiye güçlendikçe diaspora, diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor" dedi. "Kültürümüzü yaşamada ve sergilemede elimizi korkak alıştırdığımızı düşünüyorum. Türkiye güçlendikçe ve kültürel öğelerinin sunumu daha şık oldukça, diaspora da bulunduğu ülkede kendisini daha güçlü konuma taşıyacak" diyen Bilal Erdoğan Türk diasporasının geldiği noktadan gurur duyduklarını belirterek, "Dünyadaki Türk diasporasının çok iyi noktalara geldiğini görmek bizi onurlandırıyor. Bu, Türkiye'ye de güç katıyor. Türkiye güçlendikçe diaspora, diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor. Bir taraftan Türkiye'nin potansiyeli artıyor, bir taraftan da tersine beyin göçünün yaşandığı sektörler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde düzenlenen "Anadolu’dan Avrupa’ya Ortak Miras Buluşmaları" etkinliğine de katıldı. Buradaki konuşmasında "Medeniyet nöbetinin devri" kavramından söz eden Erdoğan, İslam medeniyetinin 7'nci yüzyıldan itibaren yükselişe geçtiğini ve yaklaşık 800 yıl bilimde zirvede yer aldığını anlattı. Daha sonra Batı medeniyetinin İslam medeniyetinden ve farklı medeniyetlerden aldıklarıyla gelişmeye başladığını anlatan Erdoğan, yeni medeniyet nöbetini Batı'nın devraldığını söyledi. Erdoğan, "2 milyar Müslüman kendisine çekidüzen verse, en iyi olacağını değerlendirerek bu yola baş koysa bu medeniyet nöbetini Müslümanlar devralabilir. Dünyada yaşanan yozlaşmanın önüne geçmek isteyen başka bir millet yok. Yükselen Çin'den bahsediyoruz ama onlar da 'Daha adil bir dünya mümkün' ya da 'Dünya beşten büyüktür' demiyorlar. Cumhurbaşkanımız söylüyor ve sizin desteğinizle bunu söylüyor" diye konuştu.