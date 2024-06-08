Türkiye'deki tek boa türü: Mahmuzlu yılan görüntülendi

"Fakat yaşam biçimleri nedeniyle görüntülemek oldukça zor. Nesilleri tehlikede değil ancak habitat kaybı ve beşeri öldürülmeler nedeniyle popülasyonları azalıyor. Yılanlar kana susamış insan avcıları değiller. Özellikle Türkiye'de tıbbi öneme sahip engereklerden zehirsiz su yılanlarına kadar hepsi insan görünce ilk fırsatta kaçmaya çalışacaklardır. Isırmak ise son çare savunmadır. Özellikle Karadeniz'de çay toplamak gibi eylemlerde rastlantısal savunma ısırıklarına karşı uzun eldivenler, çizmeler ve uzun pantolonlar gibi koruyucu giysiler giymeyi ihmal etmemek lazım. Ekolojik açıdan sürdürülebilir bir gezegen için yılanları öldürmemek, onların da doğanın bir parçası olduğunu kabullenmek gerekmektedir."