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Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 288’e yükseldi, 900’den fazla kişi de yaralandı. Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

11:32 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi.

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinin ve 1000'e yakın kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada,
"Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’ın Orissa eyaletine bağlı Balasore’da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288’e yükseldiği, 900’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200’den fazla ambulans sevk edildiği, 300’den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha’ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.

  • Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.

Soruşturma sürüyor

Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal’in başkenti Kalküta’dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




#Hindistan
#tren kazası
#dışişleri bakanlığı
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