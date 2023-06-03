Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinin ve 1000'e yakın kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Hindistan’ın Orissa eyaletine bağlı Balasore’da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288’e yükseldiği, 900’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200’den fazla ambulans sevk edildiği, 300’den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha’ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.
- Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.