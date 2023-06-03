Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal’in başkenti Kalküta’dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.