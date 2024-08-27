Türkiye'den İsrailli katil bakanın alçak sinagog çıkışına tepki: Dünyanın harekete geçme zamanı geldi

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısında bulunan terör devleti İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki göstererek, "Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir." dedi.

Eli kanlı siyonist İsrail'in Bakanı Gvir, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, içerisinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alan olan Harem-ü Şerif'te sinagog inşa etmeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Katil bakanın alçak çıkışı başta Türkiye olmak üzere Müslüman coğrafyasında tepkiyle karşılandı.

"Soykırım ve katliam şebekesi"

Dün açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın Türkiye'nin ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederek, "Netanyahu şebekesi bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Siyonist katil Ben Gvir'in skandal açıklamasına bir tepki de Dışişleri Bakanlığından geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamalarının, işgalci İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneği olduğu belirtildi.

"Uluslararası kamuoyunun harekete geçme zamanı geldi"

Söz konusu açıklamaların İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği ifade edilen açıklamada, "Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanının geldiği de belirtildi.

Dışişlerinden Ben Gvir'in skandal çıkışına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına İlişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir."





İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da Sinagog Yapılmasına İlişkin Açıklaması Hk. https://t.co/Gprd3aRy3W pic.twitter.com/77xyEHo1QM — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 27, 2024







