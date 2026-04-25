Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türkiye’den Mali’deki terör saldırılarına kınama

22:3425/04/2026, Cumartesi
G: 25/04/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı saldırıları sert dille kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin farklı bölgelerinde meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet dilenirken, yaralılara ve Mali halkına başsağlığı mesajı iletildi. Türkiye’nin terörle mücadelede Mali ile dayanışma içinde olmaya ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, “Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#Mali
#Terör Saldırısı
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
