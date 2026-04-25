Türkiye’den Mali’deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.