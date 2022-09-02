Gündem Türkiyeden Pakistana 2 tren 9 uçaklık insani yardım
ANKARA

Türkiye'den Pakistan'a 2 tren 9 uçaklık insani yardım

Türkiye, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a insani yardım göndermeye devam ediyor. İlki salı günü yola çıkan çadır ve yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni’nin 2’ncisi dün yola çıktı. 9 uçaklık insani yardım da sel bölgesine ulaştı. Ülkedeki durumu yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pakistan'a gitti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiyeden Pakistana 2 tren 9 uçaklık insani yardım
Felaketin ilk gününden beri kardeş ülke Pakistan’ın yanında olan Türkiye, insani yardımlara devam ediyor.

Pakistan’da haziran ayından beri etkisini gösteren muson yağmurları, sel felaketine yol açtı. Bin 200’den fazla kişi hayatını kaybederken, 33 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi. Felaketin ilk gününden beri kardeş ülke Pakistan’ın yanında olan Türkiye, insani yardımlara devam ediyor. Şimdiye kadar 9 uçak ve 1 ‘İyilik Treni’ ile Pakistan halkına barınma, beslenme, hijyen, giyim ve tıbbi malzeme götürüldü.

YARALARI SARILACAK

Dün de Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan ‘İyilik Treni’nin ikincisi uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan ikinci ‘İyilik Treni’ Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi. ‘İyilik Treni’nde bulunan çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaraları sarılacak.

Soylu ve Kurum bölgede

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gitti. Bölgeye giden heyette Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alıyor. Bölgede yürütülen insani yardım çalışmaları ve ihtiyaçları yerinde incelenecek.

Pakistan'a yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu: İyilik Treni yola çıktı
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Pakistan'a yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu: İyilik Treni yola çıktı

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