Türkiye'den terör devleti İsrail'e net mesaj! Bakan Fidan: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.
Suudi Arabistan'da bulunan Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı.
Gazze diplomasisini Riyad'da sürdüren Bakan Fidan, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye'nin Filistin'e desteğini sürdüreceğini söyledi.
Bakan Fidan yaptığı paylaşımda İsrailli siyasetçilerin Türk liderleri hedef alan açıklamalarına da değinerek, "İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür." dedi.
"Hesap verecekleri günü iple çekiyoruz"
İsrailli yetkililerin dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkûm edilmiş durumda olduğunu kaydeden Fidan, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.
Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür.
Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkûm edilmiş durumdadır.
Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."