Türkiye'den terör devleti İsrail'e net mesaj! Bakan Fidan: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.