Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri tek yürek: İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı

Gazze'de yaşanan insanlık dramına Türkiye'nin dört bir yanında bulunan üniversite öğrencileri sessiz kalmadı. Üniversitelerin yönetim kadrosu ve öğrenci grupları toplu şekilde basın açıklamasında bulunarak uluslararası hukukun adım atması için çağrıda bulundu.





İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri





İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı





İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altında Gazze'deki saldırılarını kınayarak Filistin'e destek çağrısında bulundu. Fatih'te, dekanlık binası önünde grup adına açıklama yapan öğrenci İbrahim Said İçtenal, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların göz yumduğunu söyledi.





İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskı, şiddet ve savaş suçlarının dünya için tehdit oluşturduğunu ifade eden İçtenal, "Bugün Filistinli mazlumları sivil, yaşlı, hasta, çocuk ve bebek demeden bombalayanlar... Unutulmamalıdır ki yarın tüm çocuklar ve bebekler için de bu bir tehdittir" dedi.









Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri: Direnen Filistin halkının yanındayız





Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri, "Yıldız, Gazze için Ayaktadır" sloganıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Ortabahçe’de Filistin'e destek eylemi düzenledi.





Üniversite Öğrencileri, bölgemizde savaşı körükleyen emperyalist politikaların karşısında, direnen Filistin halkının yanındayız sloganıyla Ortabahçe’den Rektörlük binasına sloganlarla yürüdü.





Rektörlük binası önünde basın açıklaması düzenleyen Üniversite Öğrencileri, "Filistin halkının yanındayız" pankartı açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri adına basın açıklamasını Furkan Daşkıran okudu.









Marmara Üniversitesi öğrencileri.





Marmara Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi





Marmara Üniversitesi öğrencisi bir grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Üniversitenin Göztepe Yerleşkesi önünde toplanan gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi, "Baby killer Israel" yazılı pankart açtı.





"Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Nehirden denize özgür Filistin", Bebek katili İsrail", "Savaş değil soykırım" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Marmara'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Katil İsrail, iş birlikçi ABD", "Siyonizme karşı omuz omuza" sloganları attı.





Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri.





Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin için 'sessiz' eylem yaptı





İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 8 öğrenci, "Gazze'de bebekler öldürülüyor" ve "Uyuma insanlık" yazan pankartlar ile saldırılarda yaralanan ya da ölen çocukların fotoğraflarını taşıdı.





Hareket etmeden ve slogan atmadan eylem yapan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşı "sessiz çığlık" atmak istediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da eylem yapan öğrencilerin fotoğraflarını çekti. Eylemlerine bir süre devam eden öğrenciler, daha sonra dağıldı.





Karadeniz Teknik Üniversitesi eğitimci ve öğrencileri.





Karadeniz Teknik Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki





Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve öğrenciler, rektörlük binası önünde bir araya gelerek Filistinliler için dua edip İsrail'i kınadı.





Rektörlük olarak İsrail yönetimini, Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımdan dolayı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Unutulmamalıdır ki İsrail yönetiminin bu saldırıları ne ilk ne de son olacaktır. Sivilleri doğrudan hedef alan, kadınları, çocukları katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan bu zihniyet savaş suçu işlemiştir ve uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir" dedi.





Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları.





MAÜ öğrencileri Gazze ile dayanışma için 3 dilde basın açıklaması düzenlediler





Mardin’de Üniversite öğrencileri "Gazze'de Siyonist İşgale Karşı Dayanışma: İnsan ve Adalet İçin Buluşuyoruz" çağrısıyla Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde toplandılar.





Filistin'de işgal çetesinin saldırılarının başlamasıyla katliamların karşısında olduğuna ve Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında yer aldığına dair üniversite olarak Türkiye'de ilk açıklamayı yayımlayan ve yükseköğretim kurumlarına öncülük eden Mardin Artuklu Üniversitesinde işgal ve katliamlara karşı tepkiler artarak devam ediyor.





Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Üniversite adına yaşanan olaylara dair açıklama yaptı.





SCÜ'de Filistin’de yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yapıldı





Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Filistin’de yaşanan olaylarla ilgili Hatim Programı düzenlenerek saldırılar sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için Gıyabi Cenaze Namazı kılındı ve Basın Açıklaması yapıldı. İlk olarak, SCÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii’nde Hatim Programı düzenlendi. Hatim programında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan dua etti. Cuma namazının ardından da Filistin’de hayatını kaybedenler adına Gıyabi Cenaze Namazı kılındı.





Kültür Merkezi önünde Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Üniversite adına yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de bulunduğu açıklamada Rektör Vekili Prof. Dr. Ataseven “Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Günlerdir İsrail ordusu tarafından abluka altına alınmış Gazze bölgesindeki binlerce Filistinli kardeşimiz, İsrail’in barbarca zulmü ile karşı karşıya kalmıştır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarih boyunca her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan aziz bir milletiz. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Kudüs için, Mescid-i Aksa için ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların insanca yaşayabilmeleri için sesimizi var gücüyle tüm platformlarda duyurmaya devam edeceğiz. Binlerce masum insanın kaderiyle baş başa bırakılmasına da seyirci kalamayız. Bu nedenle dünya kamuoyunu; Filistin’in onurlu direnişine destek vermeye, terör devleti İsrail’in insanlık dışı saldırılarına karşı direnmeye ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.





Atatürk Üniversitesi





Atatürk Üniversitesi senatosundan İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarını kınama kararı





Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılar hakkında kınama kararı yayınladı.





Üniversite Senatosunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:





‘İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne ve masum sivillerin olduğu diğer birçok noktaya düzenlediği, hasta, kadın ve çocuklar olmak üzere en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı menfur, insanlık dışı, hukuk dışı saldırılar, vicdanlarımızda büyük infiale yol açmıştır. Her hâl ve şartta insanî dokunulmazlığı olan hastaneleri vurmak, çocuk, kadın, yaşlı hasta ve yaralı çaresiz düşkün insanların canlarına kast etmek, savunma adına masum sivillere saldırmak, apaçık savaş suçudur.





Malatya İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları





Siyonist İsrail’in katliamları İnönü Üniversitesi’nde protesto edildi





Malatya İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Gazzeli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılıp basın açıklaması düzenledi. Kaynak: Siyonist İsrail’in katliamları İnönü Üniversitesi’nde protesto edildi.





İlahiyat Fakültesi Camii bahçesinde düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın Filistin’deki şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazı ve ardından yaptığı duayla başladı. Kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları adına Abdüssemat Ceyhan tarafından basın açıklaması okundu. Kaynak: Siyonist İsrail’in katliamları İnönü Üniversitesi’nde protesto edildi.





Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri





BTÜ'lü BM öğrencilerinden Filistin bildirisi





Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri, İsrail - Filistin Savaşı'na dair bir bildiri yayımladı





İçlerinde Kazakistan, Somali, Fas, Endonezya, Mali, Çad, Fildişi Sahili, Özbekistan, Nepal, Rusya, Burkina Faso, Mali, Lübnan ve Mısırlı öğrencilerin bulunduğu Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri yayımladıkları bildiride, Filistin ve İsrail arasındaki savaşın sivillere olan zararları, İsrail’in işlediği insanlık suçu ve Filistin’in haklı davasında yanlarında olduğunu söyledi.





Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri

EBYÜ öğrencilerinden Filistin’e destek açıklaması





Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesinde üniversite öğrencileri tarafından İsrail’in saldırıları altında olan Filistin’e destek amaçlı bir basın açıklaması yapıldı.





Cuma namazı çıkışında, EBYÜ Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada İsrail’in sivil halkı hedef alan saldırıları durdurması çağrısında bulunan öğrenciler, Filistin halkına yanınızdayız mesajını verirken uluslararası kamuoyunu da desteğe davet etti.





İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri





Ağrı'da İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi





Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, ağızlarını bantlarla kapatarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.





Kütahya'da yaşayan bin kişilik öğrenci grubu





Kütahya'da yaklaşık bin öğrenci bağımlılığa karşı farkındalık için yürüdü





Kütahya'da lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin kişilik grup, bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

















YÖDAK ve üniversitelerden ortak açıklama: Gazze’deki saldırı bir savaş suçu ve insanlık suçudur





Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon Ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve üniversiteler, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.





Yayımlanan ortak bildiride, “Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açan katliam aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlık suçudur” ifadelerine yer verildi.





Harvard Üniversitesi öğrencileri





Harvard Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti





Harvard Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişiyle bir araya geldi. Öğrenciler, barışçıl bir şekilde düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarına ve çatışmalara son verilmesini talep etti.





Öğrenciler, Harvard Kampüsü'nün ana meydanında toplandılar, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadılar. Ellerinde taşıdıkları pankartlarda, sivillerin zarar görmesine son verilmesi ve taraflar arasında barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulundular.



