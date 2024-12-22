Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 24'ü gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 20,9 dereceyle de Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı alanı takip etti.