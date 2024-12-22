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Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 24'ü gördü

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 24'ü gördü

14:2622/12/2024, Pazar
AA
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Kar ve dondurucu soğukların etkisinde kalan ilçe dronla görüntülendi.
Kar ve dondurucu soğukların etkisinde kalan ilçe dronla görüntülendi.

Ardahan'ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Göle ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 20,9 dereceyle de Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı alanı takip etti.

Göle ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kar ve dondurucu soğukların etkisinde kalan ilçe dronla görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.

Erzurum

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Park halindeki araçların camlarının ve şadırvanların buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte dereler ve göller buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Çıldır Gölü kıyısında buz sarkıtları oluştu.


#Ardahan
#Erzurum
#Göle
#Kars
#soğuk

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