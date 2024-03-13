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Türkiye'nin hamleleri rahatsız etti: ABD'li dergiden Türkiye karşıtı propaganda

Washington Examiner isimli haftalık dergi, Türkiye'nin dış politikada yaptığı hamleleri eleştiren bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde skandal ifadeler yer aldı. Türkiye'nin Batı'nın dostlarına 'düşmanca' davrandığı ileri sürüldü. Bu yüzden Türkiye'nin Batı'nın desteğine 'layık olmadığı' savunuldu.

14:17 - 13/03/2024 Çarşamba
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ABD basınında Türkiye karşıtı propaganda
ABD basınında Türkiye karşıtı propaganda

ABD merkezli Washington Examiner yayın organında, Türkiye'yi açıkça hedef alan bir makaleye imza atıldı.


"Türkiye, Batı'nın dostu değil" iddiasının öne sürüldüğü makalede, Ankara'nın takındığı tavırlardan rahatsızlık duyulduğu görüldü.


Türkiye'nin, ABD'nin "çevresindeki diğer dostlara düşmanca davrandığı" tezi ileri sürülerek, "Bu nedenle (Türkiye) artık Batı'nın desteğine layık olmadığını kanıtladı." denildi.



Erdoğan'ın tavrı 'endişe verici'


İsrail'i kınayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemesinin, "endişe verici" olduğu iddia edildi.


Konuya ilişkin Erdoğan'ın şu sözlerine dikkat çekildi:

Hiç kimse bize Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendiremez. Türkiye, Hamas liderleriyle açıkça konuşan ve onları kararlılıkla destekleyen bir ülkedir.


"Ya işgale maruz kalacak ya da Batı'ya düşman olacak"


Diğer taraftan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilime işaret edilerek, Türkiye'nin Bakü'yü desteklediği ima edildi:


Batı, Ermenistan'ın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için yaptığı çağrıları görmezden geldi.


Dolayısıyla Ermenistan ya şiddetli bir işgale daha maruz kalacak ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyip Batı'ya düşman olacak.


Türkiye ile Rusya arasındaki 'normal ilişkiler' devam ediyor


Batı'ya daha da "zararlı" olan ise Türkiye'nin Rusya ile nispeten sıcak ilişkileri olduğu savunularak şu görüşler paylaşıldı:


NATO Ukrayna üzerinden Rusya ile vekalet savaşı yürütürken, Türkiye Rusya ile normal ilişkilerini sürdürüyor.


Türkiye, NATO'nun katı yaptırımlarına rağmen Rusya'dan ham petrol almaya devam ediyor. Bu yüzden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Türkiye'yi iyi bir dost olarak görüyor.


Ankara ile araya mesafe koymak istiyorlar


Türkiye'nin artık Batı'nın bir parçası olarak görülmemesi gerektiği de savunuldu. Aksi halde Batı'nın, kendisini "karmaşık tablolarla" karşı karşıya bulabileceği iddia edildi:


Batı, Türkiye'yi kendisinin bir parçası gibi göstermeye devam ederse, kendisini karmaşık siyasi durumlara ve muhtemelen yakın gelecekte daha fazla savaşa o kadar entegre ediyor demektir.



#ABD
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