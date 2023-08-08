Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cumartesi başlayan ve yarın sona erecek 14. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışında dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Fidan, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili “Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz” dedi. Fidan, sürecin tam üyelikle canlandırılmasının önemini vurguladı. Dış politikada dengelerin değişiminin kırılganlıkları artırdığına dikkat çeken Fidan, “Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’yi sistem kurucu aktörler haline getirmektir” dedi.

PKK İLE TEMASI KESİN

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin canlandırılması çağrısının yanı sıra PKK ile temasta olan NATO üyesi ülkelere de uyarıda bulunan Bakan Fidan, “Türkiyesiz bir AB’nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. NATO’nun bütün üyelerinin, karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve endişelerini eşit oranda gözeten bir yapıda olmasını da beklemekteyiz. Bu çerçevede bazı NATO ülkelerinin, Suriye ve Irak’ta PKK ile olan açık ve örtülü iş birliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını buradan yineliyoruz” diye konuştu. Bakan Fidan, şöyle konuştu:

ISRAR VE İNATLA BARIŞ

“Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barışın tesisi için çaba göstermeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Savaşta son dönemdeki tırmanmayı endişe verici buluyoruz. Montrö Sözleşmesi’nin uygulayıcısı olarak, özellikle Karadeniz’de sükunetin muhafaza edilmesi, bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliğimiz olacaktır. Dünya üzerinde her haneye etki eden Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapabilen yegane aktör Türkiye’dir.”

Tüm ülkelerle pozitif gündem

Türkiye’nin uluslararası arenadaki her alanda hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Fidan, “Suriye’yi terör örgütlerinin sığınağı, vekalet savaşlarının arenası olmaktan çıkarmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Bölgemizde tüm ülkelerle ilişkilerimizi pozitif gündem üzerinden ilerletme arzusu içerisindeyiz. Komşumuz Yunanistan’la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz. Öte yandan, milli davamız Kıbrıs’taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.











