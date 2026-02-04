Türkiye'ye batıdan giriş yapıyor tam 3 gün sürecek: Meteoroloji hava durumu tahminlerini güncelledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelini uyardı. Perşembe günü batıdan giren şiddetli yağış sistemi tüm yurdu etkisi altına alırken, uzmanlar şemsiyesiz dışarı çıkmayın diyerek o tarihi işaret etti. Hafta sonu ise birçok ilde kar sürprizi bekleniyor. İşte yurda giriş yapacak yeni hava dalgasının detayları ve 5 günlük hava tahmin raporunun tüm ayrıntıları...

ALÇAK BASINÇ SİSTEMİNE DİKKAT

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin batısından giriş yapacak olan alçak basınç sistemi, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. İzmir'den Çanakkale'ye, Muğla'dan İstanbul'a kadar uzanan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunurken, deniz ulaşımında fırtına nedeniyle aksamalar yaşanması muhtemel görünüyor.

O BÖLGEDE KAR HAZIRLIĞI

Yağışlı sistem iç kesimlere ilerledikçe hava sıcaklıklarını aniden düşürecek. Karadeniz üzerinden süzülen soğuk hava dalgası, yağmurun rengini beyaza çevirmeye hazırlanıyor. Ankara, Bolu, Çankırı ve çevresinde hafta sonuna doğru kar yağışı geçişleri görülecek. Özellikle yüksek kesimlerde ve geçitlerde karın etkisini artırması beklenirken; sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı kar lastiği ve zincir hazırlığı yapması hayati önem taşıyor.





ÇIĞ TEHLİKESİ

Ülkenin doğusunda ise kış şartları çok daha sert hissediliyor. Erzurum, Kars ve Van hattında halihazırda etkili olan kar yağışı, yeni sistemin eklenmesiyle yoğunluğunu artıracak. Bölgede gece sıcaklıklarının sıfırın altında çift haneli rakamlara düşmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte dik yamaçlarda çığ tehlikesi en üst seviyeye çıkmış durumda. Kar yağışının ilk etapta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğunlaşması, ardından Sivas, Kayseri ve Yozgat gibi illere yayılması öngörülüyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI VAR MI?

İstanbul'da kar yağışı bekleyenlere ise Meteoroloji'den net bir yanıt geldi. Güncel verilere göre Megakent'te önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. 4-8 Şubat tarihleri arasında gökyüzüne bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak. Bugün 11°C olan hava sıcaklığı, Perşembe günü 13°C'ye kadar yükselecek ve aralıklı yağmur geçişleri görülecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar 11-12°C bandında kalarak kar yağışı için gereken değerlerin üzerinde seyretmeye devam edecek.

UZMAN İSİM BÖLGE BÖLGE DEĞERLENDİRDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların Cuma ve Cumartesi günü yurt genelinde yayılacağını bildirdi. Macit'in değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da Perşembe gece saatlerinde başlayacak yağışlar Cuma sağanak, Cumartesi ise gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da Perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacak sıcaklık Cuma günü 8 dereceye düşecek. İzmir'de ise Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte hava sıcaklığı 16-17 derece civarında seyredecek.

Vatandaşların batıda sel, doğuda ise çığ ve buzlanma riskine karşı "turuncu kodlu" uyarılara dikkat etmesi ve güncel raporları takip etmesi büyük önem taşıyor.



