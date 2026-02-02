Aralıklı kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulundular.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, " Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.