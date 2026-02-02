Yeni Şafak
Bolu Dağı geçidinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı geçidinde kar yağışı etkili oluyor

23:542/02/2026, Pazartesi
AA
Bolu Dağı geçidinde kar yağışıyla birlikte ekipler teyakkuzda.
Bolu Dağı geçidinde kar yağışıyla birlikte ekipler teyakkuzda.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bakacak başta olmak üzere birçok noktada kar yağışı görülürken, kara yolları ekipleri güzergahta çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunda gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.



