Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

13:3529/12/2025, Pazartesi
Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Bolu Dağı geçişi, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Asfalt zeminin görünür hale geldiği güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.


Öte yandan havadan dron ile görüntülenen bölgede, hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolunda trafik akışının normal seyrinde olduğu gözlendi.




