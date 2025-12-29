Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

Bölgede etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Asfalt zeminin görünür hale geldiği güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Öte yandan havadan dron ile görüntülenen bölgede, hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolunda trafik akışının normal seyrinde olduğu gözlendi.