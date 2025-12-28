Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı

Sabah saatlerinde etkisini yitiren yağış, öğle saatlerinden itibaren bölgede yeniden lapa lapa yağmaya başladı. Özellikle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman düşüyor. Bölgedeki yeşil alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de aralıklarla devam eden yağışa karşı Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ring halinde çalışmalarına devam ediyor.