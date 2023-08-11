|
Gündem

Türkiye'yi 7 ayda 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin kruvaziyer istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,6 artarak yaklaşık 692 bin oldu.

16:23 . 11/08/2023 Cuma
AA
Türkiye'yi 7 ayda 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti.

Türkiye'yi 7 ayda 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti.

Türkiye'ye kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,6 artarak yaklaşık 692 bin oldu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin kruvaziyer istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, temmuzda Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 154'e çıktı.


Kruvaziyer yolcu sayısı da aynı ayda yüzde 72,6 artışla 209 bin 33 oldu.


Ülke limanlarına gelen kruvaziyer sayısı ocak-temmuz döneminde ise yüzde 31,4 artarak 574'e yükseldi. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 83,6 artarak 691 bin 958 olarak kayıtlara geçti.



En fazla kruvaziyerin geldiği 5 liman

Yılın 7 ayında en fazla kruvaziyerin geldiği 5 limana bakıldığında ise Kuşadası limanı 264 gemi ve 372 bin 831 yolcuyla ilk sırada yer aldı.


İstanbul limanlarının 102 gemi ve 169 bin 320 yolcuyla ikinci sırada, Çeşme limanının 47 gemi ve 30 bin 15 yolcuyla üçüncü sırada olduğu görüldü.


Bodrum Limanı'na 42 gemi ve 39 bin 679 yolcu gelirken, Çanakkale Limanı'na 22 gemi ve 11 bin 276 yolcunun geldiği kaydedildi.




#Türkiye
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Kruvaziyer
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun’da takla atan otomobil, başka otomobile çarptı: 2 yaralı