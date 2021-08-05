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Türkiye’yi anlıyoruz

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz, Türkiye’deki orman yangınlarından ve kayıplardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaşamını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’yi anlıyoruz ​
Jürgen Schultz

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz, Türkiye’deki orman yangınlarından ve kayıplardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaşamını kaybedenler için başsağlığı diledi.

  • Almanya’da da son 30 yılda görülen en şiddetli sel nedeniyle yakın zamanda 180’i aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve binlerce kişinin evini kaybettiğini hatırlatan Schultz, “Bu, ülkemde büyük bir felaketti. Biz bu felaketin sonuçlarıyla uğraşırken, ülkenizdeki bir başka felaketin ortasında olan Türk halkını anlıyor ve herkesin iyi olmasını diliyoruz” dedi.
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