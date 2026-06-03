Türkiye’yi karıştırmaya cüret etmeyin

Gazze’de, Kudüs’te, Filistin’in dört bir yanında yaşanan zulmün sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediği için İslam coğrafyasının, Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istendiğine işaret etti.