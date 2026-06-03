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Türkiye’yi karıştırmaya cüret etmeyin

Türkiye’yi karıştırmaya cüret etmeyin

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekerek “Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP’de yaşanan olayları değerlendirdi. Türkiye’nin, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçtiğini aktaran Bahçeli, bayramın CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüştüğünü dile getirdi.

KURUMSALLIĞA YAKIŞMIYOR

“Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır.”

NEZAKETTEN UZAKLAŞILMASIN

“Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz, hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır, politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır.”

YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİ

“Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.”

BÖLÜNMÜŞ CHP ALGISI OLUŞTURULUYOR

Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

YOLSUZLUK BİR DÜŞKÜNLÜK HALİ

“Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri beldeye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleri iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir.”

CHP ARINMALI VE DURULMALI

“Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun, hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada, CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.”

İslam dünyası ayağa kalkmalı

  • Gazze’de, Kudüs’te, Filistin’in dört bir yanında yaşanan zulmün sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediği için İslam coğrafyasının, Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istendiğine işaret etti.
  • Bahçeli, şunları söyledi: “Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve iş birliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydutluğuna haddi bildirilmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir.”


#Devlet Bahçeli
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