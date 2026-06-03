Türkiye’yi karıştırmaya cüret etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekerek “Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP’de yaşanan olayları değerlendirdi. Türkiye’nin, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçtiğini aktaran Bahçeli, bayramın CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüştüğünü dile getirdi.
KURUMSALLIĞA YAKIŞMIYOR
NEZAKETTEN UZAKLAŞILMASIN
YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİ
BÖLÜNMÜŞ CHP ALGISI OLUŞTURULUYOR
Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
YOLSUZLUK BİR DÜŞKÜNLÜK HALİ
“Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri beldeye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleri iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir.”
CHP ARINMALI VE DURULMALI
“Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun, hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada, CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.”
İslam dünyası ayağa kalkmalı
- Gazze’de, Kudüs’te, Filistin’in dört bir yanında yaşanan zulmün sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediği için İslam coğrafyasının, Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istendiğine işaret etti.
- Bahçeli, şunları söyledi: “Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve iş birliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydutluğuna haddi bildirilmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir.”