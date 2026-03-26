Tüyler ürperten cinayet: 'Kalp krizi geçirdi' diye ihbar yapmıştı, boğarak öldürdüğünü itiraf etti

19:16 26/03/2026
Ölü bulduğunu söylemişti, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
Beyoğlu’nda birlikte yaşadığı kişiyi evde ölü bulduğunu söyleyen kadın, Adli Tıp raporunda ölümün boğulma sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart Salı gece yarısından sonra polise gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve girdiklerinde Fesif Deneri'nin cesedi ile karşılaştı. Evde bulunan ve polise ihbarda bulunan Bilge D. ilk ifadesinde "
Birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir
" dedi.
Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda sabah yapılan otopsinin ardından Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Daha önce serbest bırakılan Bilge D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak sorguya çekildi.

Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.






