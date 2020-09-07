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Gündem Tuzladan Giresuna iki TIR dolusu yardım
İSTANBUL

Tuzla’dan Giresun’a iki TIR dolusu yardım

Tuzla Belediyesi, sel felaketini yaşayan Giresun’a 2 TIR dolusu yardım gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Vatandaşların yardımlarını Kaymakamlık, Kızılay ve gönüllerimiz ile birlikte elimizden geldiğince bölgeye ulaştırıyoruz. Bundan sonra daha uzun vadede diğer hizmetlerle bu yarayı hep birlikte saracağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzla Belediyesi, sel felaketini yaşayan Giresun’a 2 TIR dolusu yardım gönderdi.
Tuzla Belediyesi, sel felaketini yaşayan Giresun’a 2 TIR dolusu yardım gönderdi.

Tarihin en büyük felaketini yaşayan Giresun’a Tuzla Belediyesi yardım TIR’larını ulaştırmaya devam ediyor. Afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 TIR dolusu malzeme bölgeye uğurlandı. Tuzla Belediyesi önünden dualarla yola çıkan TIR’ları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve çok sayıda gönüllü uğurladı. Giresun için seferber olan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çalışmalarından gurur duyduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gençlerimiz bir kez daha koca yürekleriyle bir araya geldiler ve bu defa Giresunlu kardeşlerimiz için gönüllü olarak çalıştılar” dedi.

GİRESUN İÇİN SEFERBER OLDUK

  • Başkan Şadi Yazıcı, devletin tüm birimlerinin yerel yönetimlerle birlikte Giresun için seferber olduğunun altını çizerek şunları ifade etti: “Tuzla Belediyesi olarak biz de bu yarayı sarmak için elimizden geldiğince, kaymakamlığımız, yardım konusunda çok önemli çalışmalar yapan Kızılay’ımız ve gönüllüleri ile birlikte elimizden geldiğince yardımseverlerden yardım toplayarak bu yarayı hep birlikte ülke olarak sarmak için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye’nin birçok noktasında yardımlarımız oluyordu ama Giresun’umuz bugünlerde özellikle yardım konusunda hassasiyetimizi arttırdı. Allah yardımcıları olsun. Bir daha böyle bir afetle karşılaşmamayı diliyorum. İnşallah Giresun’a da yakın zamanda gideceğiz. Giresun’da çok bulundum. Kümbet’in dört yıl ağalığını yaptım. Sel olan derelerde de bulundum. Orada bazı yaptığımız işler de var. Yardım etmekle beraber bundan sonra uzun vadede diğer hizmetlerle bu yarayı hep birlikte saracağız”

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