Üç ay önce trafikte terör estirmişti: Görüntüleri ortaya çıktı

Üç ay önce trafikte terör estirmişti: Görüntüleri ortaya çıktı

19/12/2025, Cuma
DHA
Trafikte terör estiren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trafikte terör estiren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 18 Eylül’de trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü şahsın tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk atıp tabancayla ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin’de S.İ.’nin 3 ay önce trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül’de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.’nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı.



