Üç ay önce trafikte terör estirmişti: Görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de S.İ.’nin 3 ay önce trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül’de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.