Yolda yatarken üzerinden otomobil geçti

Yolda yatarken üzerinden otomobil geçti

22:3817/12/2025, Çarşamba
Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Mersin'de bir sürücü, otomobille seyir halindeyken yolda yatar vaziyetteki bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yolda yerde yatar vaziyette olan şahıs, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiindeki yolda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 33 AUV 915 plakalı otomobille seyir halindeyken yolda yatar vaziyetteki bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Durup kontrol eden sürücü, üzerinden geçtiği şahsı görünce durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın öldüğünü belirlerken isminin de 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



