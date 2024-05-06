Üç bölgede PKK'ya ağır darbe: 16 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sözde dost görünen ancak arka planda terör örgütlerine desteğini sürdüren ülkelere net mesajlar verdi. Söz konusu ülkelerin DEAŞ ile mücadele adı altında 'bölgesel güçlere' destek verdikleri yöndeki açıklamalarını hatırlatan Bakan Güler, "Senin silahlı güç dediğin PKK'nın kendisi. Sen onlar PKK değil diyorsun da, adamlar kendisi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsan ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme." dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de ifade eden Güler, "Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız." ifadelerini kullandı.