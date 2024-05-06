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Üç bölgede PKK'ya ağır darbe: 16 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
16:54 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:26 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız"
denildi.




#MSB
#PKK
#terör operasyonu
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