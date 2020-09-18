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Gündem Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes 14 milyon TL tazminat ödeyecek
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Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes 1.4 milyon TL tazminat ödeyecek

Emrah Serbes'in, davacı Ahmet Mert Özçelik'e annesi, babası ve kardeşinin vefatına neden olduğu gerekçesiyle toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi İHA
Emrah Serbes
Emrah Serbes

İzmir Torbalı’da 22 Eylül 2017’de otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan, açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tahliye edilen senarist Emrah Serbes’in Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşması görüldü.

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Emrah Serbes'ten şoke eden itiraf

Serbes’in avukatı davanın reddine karar verilmesini talep etti

Duruşmaya taraf avukatları katılırken, davacı Ahmet Mert Özçelik’in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes’in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Duruşmada hakim, davanın kısmen kabulüne, Emrah Serbes’in Özçelik’e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Emrah Serbes'in hapis cezasının onanması istendi


  • Öte yandan manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.
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