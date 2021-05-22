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ANKARA

Üç saldırıda da hedef Pençe

PKK’nın maket uçaklı saldırıları kritik 3 merkezde yoğunlaştı. Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ardından önceki gece Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ve Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na yönelik saldırı girişimleri püskürtüldü. Bu 3 komutanlığın ortak özelliği ise Pençe Harekatlarının komuta edildiği merkezler olması.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Üç saldırıda da hedef Pençe
Saldırının gerçekleştirildiği maket uçaklar

Pençe Harekatlarıyla Irak’ın kuzeyinde varlık gösteremez hale gelen PKK, harekatların yürütüldüğü karargahları hedef alıyor. Terörist elebaşları Sofi Nurettin ve Aydın Şimşek’in hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından, PKK’nın maket uçaklı saldırıları arttı. Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’ne gerçekleştirilen saldırı girişimini, terör örgütü PKK’nın silahlı kanadı HPG üstlenmişti. Önceki gece de Batman’da konuşlu İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’ta konuşlu 23. Piyade Tümen Komutanlığı’na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu.

C4’LER ÇİVİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ

Üslerde alınan tedbirler ve birlik personelinin dikkati sayesinde saldırılar püskürtüldü. Karargahlarda herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmezken; TSK, Pençe harekatlarının yürütüldüğü birliklerde tedbirleri en üst seviyeye çıkarttı. Düşürülen maket uçaklarda, örgütün bunlara C4 patlayıcı yüklediği tespit edildi. Aynı zamanda patlayıcıların da çivilerle güçlendirildiği belirlendi. PKK’nın bu teknolojiyi başta ABD olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyinde örgütü destekleyen ülkelerden aldığı değerlendiriliyor.

Batman’da konuşlu İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, harekatlar için kritik önemde.
Batman’da konuşlu İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, harekatlar için kritik önemde.

PENÇE SONLARI OLACAK

Maket uçaklı son 3 saldırının gerçekleştiği komutanlıklar, Pençe harekatlarının komuta merkezleri. Irak’ın kuzeyindeki üsler ve özellikle Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden harekatlar Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı sevk ve idaresindeyken, nokta hava operasyonlar ise Diyarbakır ve Batman’dan yürütülüyor. Batman’daki üs aynı zamanda İHA/SİHA sistemlerinin komuta edildiği stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor. Pençe harekatlarıyla bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne büyük zayiatlar verdirildi, aranan listesindeki birçok elebaşı etkisiz hale getirildi.

C4 yüklü maket uçakla saldırı
GÜNDEM
C4 yüklü maket uçakla saldırı
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