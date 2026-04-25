Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçak içinde şarj edilmesini yasakladı. Yapılan düzenlemeye göre yolcuların en fazla iki powerbank taşımasına izin verilecek. Kararın, uluslararası sivil havacılık kuralları kapsamında güncellenen teknik talimatlar doğrultusunda alındığı bildirildi. Uygulama, operasyonel gereklilikler dışında yolcuları kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi.
SHGM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.
Yolculara powerbank taşıma sınırı
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.