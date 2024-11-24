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UCM kararına Meloni'den destek: G-7'ye taşıyacak

UCM kararına Meloni'den destek: G-7'ye taşıyacak

04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Giorgia Meloni
Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için çıkardığı tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta İtalya'da toplanacak olan G7 bakanları UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görüşecek” dedi.

Meloni yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta İtalya'da toplanacak olan G7 bakanları UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görüşecek” dedi.


İngiltere de tutuklayacak

UCM'nin kararına yol açan nedenleri daha derinlemesine inceleyeceğini kaydeden Meloni, “Bu nedenler her zaman objektif olmalı ve siyasi nitelik taşımamalıdır. İtalya hükümeti açısından açık olan bir nokta var. İsrail devletinin sorumluluğu ile Hamas’ınkiler arasında bir eşdeğerlik söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. Toplantı 25-26 Kasım’da Fiuggi'de düzenlenecek. Önceki gün İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'ya gelmeleri halinde Netanyahu ve Gallant'ı "tutuklamak zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Diğer yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uluslararası hukuka ve iç hukuka riayet edeceklerini ifade etti. Starmer’ın sözleri, İngiltere’nin de Netanyahu’yu tutuklayacağı şeklinde yorumlandı.




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