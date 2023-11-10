UCM'ye soykırım başvurusu

Başvuruya Türkiye’den de 15 hukuk STK’sı ve 100’den fazla avukat müdahil oldu. Global olarak ise 300’ün üzerinde imza yer aldı. Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Avukat Ahmet Akcan, başvuru süreci ve yapılan engellemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne heyet olarak katılmayı planladıklarını ancak UCM’nin sadece Filistin Devleti’ni temsilen 5 kişinin girişine kabul verdiğini söyleyen Avukat Akcan, “Başvuruya katılamıyoruz ama orada bir basın toplantısı yapalım diye düşündük. Maalesef parasını ödediğimiz halde oteller dahi buna izin vermedi. Yani çok koyu bir karartma uygulanıyor. Bizim İstanbul 2 No’lu Baro da bir hazırlık yaptı. Ancak UCM başsavcısından randevu talep ettiklerinde bu talep geri çevrildi. Uluslararası sistem işte Avrupa ülkeleri bu. Burada en temel hak arama yollarını tıkamak için ne gerekiyorsa yapıyorlar diye yorumluyoruz” diye anlattı.