Ücretsiz tohum 500 litre mazot

Önce Balâ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun daha sonra Atatürk Parkı ve AK Parti Balâ Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışlarını yapan Altınok, ardından AK Parti ve MHP Balâ İlçe teşkilatlarını ziyaret etti ve ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Besicilere ve çiftçilere yönelik projelerini anlatan Altınok, “Başkenti tarımda, hayvancılıkta ihya edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yem fabrikası kuracağız. Besicilerimize uygun fiyata yem vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre mazot ve ücretsiz tohum vereceğiz” ifadelerini kullandı.
SUDA KURUŞ DÖNEMİ
Altınok, köylerde su abonelik ücretinin 500 TL olacağını, suyun litresinin ‘kuruş’ cinsinden fiyatlandırılacağını söyledi.