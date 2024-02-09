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Ücretsiz tohum 500 litre mazot

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok dün seçim çalışmalarını memleketi Balâ’da sürdürdü.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:21 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Önce Balâ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun daha sonra Atatürk Parkı ve AK Parti Balâ Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışlarını yapan Altınok, ardından AK Parti ve MHP Balâ İlçe teşkilatlarını ziyaret etti ve ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Besicilere ve çiftçilere yönelik projelerini anlatan Altınok, “Başkenti tarımda, hayvancılıkta ihya edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yem fabrikası kuracağız. Besicilerimize uygun fiyata yem vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre mazot ve ücretsiz tohum vereceğiz” ifadelerini kullandı.

SUDA KURUŞ DÖNEMİ

Altınok, köylerde su abonelik ücretinin 500 TL olacağını, suyun litresinin ‘kuruş’ cinsinden fiyatlandırılacağını söyledi.



#Turgut Altınok
#Yerel Seçim
#Siyaset
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