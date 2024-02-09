Ücretsiz tohum 500 litre mazot

Önce Balâ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun daha sonra Atatürk Parkı ve AK Parti Balâ Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışlarını yapan Altınok, ardından AK Parti ve MHP Balâ İlçe teşkilatlarını ziyaret etti ve ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.