Gündem Uçuşlarda PCR testi zorunluluğu Genelge gönderildi
ANKARA

Uçuşlarda PCR testi zorunluluğu: Genelge gönderildi

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Uçuşlarda PCR testi zorunluluğu: Genelge gönderildi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

  • Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı?
ÖZGÜN
PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı?

Hatırlatma dozu olan temaslıya karantina yok
KORONAVİRÜS
Hatırlatma dozu olan temaslıya karantina yok

THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
EKONOMİ
THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Uzmanlar koronavirüsün birkaç ay içerisinde biteceğini öngörüyor
KORONAVİRÜS
Uzmanlar koronavirüsün birkaç ay içerisinde biteceğini öngörüyor
Denizsiz kentin ada kalesi

Denizsiz kentin ada kalesi

​Mavi suların ortasındaki Pertek ziyaretçilerini bekliyor.
Son tarih belli oldu

Son tarih belli oldu

​Eski kimlik kartını değiştirmeyenler bu habere dikkat.
BioNTech’ten yeni hamle: Varyantlar için erken uyarı sistemi

​Sıfırın altında -20 derece: Yaklaşık 10 bin kişi oraya akın etti

​Ege Denizi'nde şiddetli deprem.

​Kendisini 'gırgır, şamata' diyerek savundu.

​Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi.

İlk etabı Filyos Limanı'nda

İlk etabı Filyos Limanı'nda

​En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak.
'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

​Evlat nöbetindeki amca yeğenine böyle seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.