Ukrayna cephesi ateş aldı

Cuma gecesi Moskova'da bir konser salonuna DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 137 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Rusya, saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Terör saldırısından bir gün sonra Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Polonya sınırına yakın Lviv kentini füzelerle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna’daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi. Ukrayna ordusu da saldırılara cevap olarak işgal altındaki Kırım'da bulunan Sivastopol şehrindeki Rus deniz üssünü ve tersanelerini hedef aldı.

ENERJİ ALTYAPISI VURULDU

Gece boyunca Ukrayna’daki hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşılan Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu gece elektrik santrallerine, gaz sanayisine, insansız deniz araçları montaj ve test yerlerine havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirdi." Saldırı sonucunda silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve tamir eden sanayi işletmelerinin çalışmalarının sekteye uğratıldığı kaydedilen açıklamada, "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya nakledilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahlar da imha edildi. Tüm saldırı hedefine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

KİEV VE LVİV'DE PATLAMALAR

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün sabah Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurdu. Son dört günde Kiev'e yönelik 3. füze saldırısının düzenlendiğine dikkati çeken Popko, "İlk verilere göre başkentte herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı" ifadesini kullandı. Ukrayna basınına göre ülkenin Lviv kentinde de patlama sesleri duyuldu.

Karadeniz filosu hedef alındı

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrine bir gecede düzenlediği saldırıda, iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yamal ve Azov amfibi çıkarma gemilerini, bir iletişim merkezini ve Karadeniz Filosu'nun bazı altyapı tesislerini başarıyla vurdu" denildi. Ayrıca Kırım Köprüsü’nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi. Rus sınır şehri Belgorod'un da hedef alındığı belirtildi.

Polonya teyakkuza geçti

Polonya Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı yoğun bombardımanında fırlattığı bir füzenin ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği için "teyakkuz" durumuna geçtiğini ve uçaklarını "aktif" hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Polonya ordusu Ukrayna topraklarındaki durumu sürekli olarak izliyor ve Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halindedir." ifadesine yer verildi.

ABD'YE SERT MESAJ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Moskova ile terörle mücadele işbirliğini sona erdirdiğini söyledi. Rus elçi açıklamasında 'Amerikalılara, başkanımızın (Vladimir Putin) Amerikalılara ilk elini uzatan kişi olduğunu ve 2001 yılında yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiğini her zaman hatırlattım. [Bu işbirliğinde] bazı şeyler yolunda gitti... ve bugün bizim hatamız olmadan her şey mahvoldu' ifadelerine yer verdi.







