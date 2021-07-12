Gündem Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu
SİVAS

Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu

Sivas’a mal getiren ve bir süre kendisinden haber alınamayan tır şoförü, park halindeki tırın içerisinde ölü bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ulaşılamayan tır şoförü park halindeki tırın içinde ölü bulundu
Firma yetkilileri GPS aracılığıyla buldukları şoförün hayatını kaybettiğini öğrendi.

Sivas'ta İbrahim Koçal (48) isimli tır sürücüsü, üç gün önce Kahramanmaraş’tan yüklediği dondurma yükü ile önce Kayseri’ye uğradı. Geçtiğimiz gece ise Sivas’a gelerek tırını Organize Sanayi Bölgesi içerisine park etti. Sabah olduğunda çalıştığı firmanın yetkilileri kendisine ulaşamadı. Sağlığından endişe eden firma çalışanları durumu polise bildirdi. GPS konumundan tıra ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tırın çekicisinin camı kırılarak içeriye girildiğinde Koçal’ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Koçal’ın geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

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