Ulusal Vefa Programı: 128 bin yaşlı engelli ve hastaya hizmet götürüldü

14:236/10/2025, Pazartesi
AA
81 ilde uygulanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı ve engelli vatandaşların yerinde, kendi sosyal çevresinden ayrılmadan bakımını sağlayan hizmet modellerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Ulusal Vefa Programı yürütülüyor.

Büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifikalı personelden oluşan ekipler, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

81 ilde uygulanıyor

İhtiyaç sahibi olup, kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerle 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacını giderdi.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor.

Vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.



VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?