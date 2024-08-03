Uluslararası hukukun geleceği Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışmaya açıldı

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, “Bazılarının gösterdiği hassasiyete rağmen, Batı kurumları ve hükümetlerinin Gazze’de yaşananlara karşı gösterdiği ihmalin anlaşılması gerçekten zor. Yaşanan insani trajedi ve buna karşı sergilenen eylemsizlik, uluslararası hukukun yetersizliklerini ve reform gerekliliğini ortaya koymaktadır. Düzenlediğimiz sempozyumun, bu kritik meseleleri ele alarak uluslararası hukukta daha adil ve kapsayıcı bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmasını umuyorum. Unutmayalım ki, onlarca yıllık baskıya rağmen, Filistinliler direnişe devam ediyor ve vatanlarını terk etmiyorlar. İnsanlık için vicdanlı bir duruş ve bizler için kötülüğe karşı direnme gücü ile bilgelik diliyorum.” dedi.