Uluslararası hukukun geleceği Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışmaya açıldı

“Daha adil ve kapsayıcı bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmayı umuyoruz”
Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, “Bazılarının gösterdiği hassasiyete rağmen, Batı kurumları ve hükümetlerinin Gazze’de yaşananlara karşı gösterdiği ihmalin anlaşılması gerçekten zor. Yaşanan insani trajedi ve buna karşı sergilenen eylemsizlik, uluslararası hukukun yetersizliklerini ve reform gerekliliğini ortaya koymaktadır. Düzenlediğimiz sempozyumun, bu kritik meseleleri ele alarak uluslararası hukukta daha adil ve kapsayıcı bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmasını umuyorum. Unutmayalım ki, onlarca yıllık baskıya rağmen, Filistinliler direnişe devam ediyor ve vatanlarını terk etmiyorlar. İnsanlık için vicdanlı bir duruş ve bizler için kötülüğe karşı direnme gücü ile bilgelik diliyorum.” dedi.
Uluslararası hukukun etkinliğinin ve uygulanabilirliğinin tartışmaya açıldığı sempozyumda “Filistin için Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Potansiyeli “Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek”, “İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar” gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleştirildi.
BM Raportörleri de konuşmalar yaptı
Sempozyumda, Gazze’deki insan hakları ihlallerinin raporlanması sürecinde İsrail tarafından sınırdışı edilmiş olan BM Eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, “Gazze Mücadelesi: Uygulanamıyorsa Uluslararası Hukuk Önemli Mi?” başlıklı konuşmasını yaptı. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagopal, “Uluslararası Hukuk Mu, Kurallara Dayalı Düzen Mi?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.
Pazar günü de devam edecek olan sempozyumda, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin hukuka aykırılığı ve apartheid uygulamaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de konuşmalar gerçekleştirecek.