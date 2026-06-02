Ümit Karan hakkında tahliye kararı

16:392/06/2026, Salı
DHA
Eski futbolcu Ümit Karan
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan hakkında hazırlanan iddianamede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tahliye edildi

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı. Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.




