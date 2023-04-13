Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e: İYİ Parti’yi biz PKK ile müzakere için mi kurmuştuk?

“Şimdi buradan kamuoyuna sormak istiyorum ve kamuoyu önünde inşallah Meral Akşener de cevaplandırır bu sorumu. Duyduğumuza göre eğer Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa İçişleri Bakanlığını İYİ Parti istiyormuş. İdris Naim Şahin’i İçişleri Bakanı atamayı mı düşünüyorsunuz Meral Hanım? Tekrar ediyorum, İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra adayınız, eski İçişleri Bakanı’nı İYİ Parti’nin İçişleri Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimine mi yollayacaksınız? Eğer bunu düşünüyorsanız size hatırlatayım. Meclis tutanaklarına ve FETÖ komisyonu raporlarına geçmiş bir husustur ki, FETÖ örgütlenmesi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bütün kaymakamları ve bütün ilçe emniyet müdürlerini kapsayacak şekilde İdris Naim Şahin’in İçişleri Bakanlığı sırasında yayılmıştı.