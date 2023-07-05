Ümraniye Belediyesinden İBB'ye 'Yeşil Vadi Spor Tesisi' tepkisi: Tarumar edilmiş dava açacağız

"Daha sonra baktı ki Ekrem Bey burada hakikaten pabuç pahalı, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin bu noktada buraya müdahil olduğunu gördükten sonra burayı özel çocuklara, engelli çocuklarımıza bir spor kompleksi olarak yapma girişiminde bulundu. AK Partili meclis üyeleri olarak İBB'den 4 adet taşınmazın Ümraniye Belediyesine devrini istedik, bunlardan ikisini devraldık. İki tane yer kaldı. Biri Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, diğeri de Yeşil Vadi'nin içerisinde bulunan yüzme havuzu. Buraların ısrar kararıyla Ümraniye Belediyesine alınmasını istedik. Ekrem Bey bu kararımızı veto etti. İkinci kez İBB Meclisine geldiğinde ısrar kararıyla biz buranın Ümraniye Belediyesine verilmesini çıkarttık. Ekrem Bey de mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ümraniye Belediyesini haklı görerek Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi ve Yeşil Vadi Yüzme Havuzu'nun Ümraniye Belediyesine verilmesi kararını uyguladı."