Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ümraniye'de gecekonduda çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü

Ümraniye'de gecekonduda çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü

16:0414/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul Ümraniye'de gecekondunun bahçesinde çıkan ve yanındaki 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi kesişimindeki gecekondunun bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gecekondunun yanındaki 2 katlı evin çatısına da sıçradı. Yangını gören bina sakinleri evi boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.




#Ümraniye
#yangın
#gecekondu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var?