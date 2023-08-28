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Ümraniye'de İETT otobüsü iki çocuğa çarptı

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün iki çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan iki çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

22:58 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Çocuklar çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çocuklar çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.


#İETT
#kaza
#otobüs
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