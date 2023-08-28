Ümraniye'de İETT otobüsü iki çocuğa çarptı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı günden beri İETT otobüslerinin başına gelmeyen felaket kalmadı. Bakımları düzgün yapılamayan araçlar kimi zaman alevlere teslim oldu, kimi zaman da arıza vererek vatandaşı yolda bıraktı. Karlı havalarda ancak vatandaşın itmesiyle ilerleyen araçlar, bugün de boğaz sularına düşmesiyle gündeme geldi.