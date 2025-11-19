Yeni Şafak
Un fabrikasında doğal gaz patlaması: Bir işçi olayın şokuyla fenalaştı

13:5219/11/2025, Çarşamba
DHA
Hasarın meydana geldiği fabrikada patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.
Hasarın meydana geldiği fabrikada patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

Konya'da bir un fabrikasında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayın şokuyla fenalaşan 1 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10438 Sokak'taki bir un fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın un kurutma bölümünde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralama olmazken; olayın şokuyla fenalaşan 1 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çağrılan doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler, gaz akışını kesti. Hasarın meydana geldiği fabrikada patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.




