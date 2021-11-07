Gündem Üniformalı paylaşımlara yaptırım uygulanacak
ANKARA

Üniformalı paylaşımlara yaptırım uygulanacak

Sosyal paylaşım sitesinde başlayan “üniformanla fotoğraf paylaş” akımı Milli Savunma Bakanlığı’nı (MSB) harekete geçirdi. Güvenlik personellerinin kışla, karargah ve üs bölgeleri gibi askeri bölgelerden paylaştıkları üniformalı fotoğrafları sonrası komutanlıklara yazılı emir gönderildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Üniformalı paylaşımlara yaptırım uygulanacak
Paylaşımların artmaması ve TSK’nın zarar görmemesi adına tüm askeri personellerin fotoğraf paylaşımı konusunda ikaz edilmesi gerektiği kışlalara bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesinde başlayan “üniformanla fotoğraf paylaş” akımı Milli Savunma Bakanlığı’nı (MSB) harekete geçirdi. Güvenlik personellerinin kışla, karargah ve üs bölgeleri gibi askeri bölgelerden paylaştıkları üniformalı fotoğrafları sonrası komutanlıklara yazılı emir gönderildi. Güvenlik zafiyetine neden olan, terör örgütleri ile yabancı istihbarat örgütlerine adeta açık istihbarat sağlayan paylaşımları engellemek amacıyla en alt askeri birimler dahil olmak üzere tüm kademelere gönderilen yazılı emirde, fotoğraf ve görüntü paylaşan askeri personellerin tek tek tespit edilmesi istendi.

Üniformalı fotoğraf paylaşma: Tehlikeli akım güvenlik sorunu
GÜNDEM
Üniformalı fotoğraf paylaşma: Tehlikeli akım güvenlik sorunu

HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK

  • Paylaşımların artmaması ve TSK’nın zarar görmemesi adına tüm askeri personellerin fotoğraf paylaşımı konusunda ikaz edilmesi gerektiği kışlalara bildirildi. Askeri bölgeler ve üniformalı fotoğraflar paylaşan askeri personeller hakkında ise “emre itaatsizlik ve ısrarla emre itaatsizlik” hükümleri gereğince adli ve idari işlem başlatılacağı da yazılı emirle belirtildi.

GÖREVDE OLMAYAN DA İNCELENECEK

Söz konusu şekilde fotoğraflarını paylaşan askeri personellerin sosyal medya hesaplarının geçmişe dönük bir şekilde incelenerek benzer paylaşımlar yapıp yapmadıklarının tespit edileceğinin belirtildiği yazılı emirde, sadece görevde olan askeri personellerin değil, görevde olmayan ve görevi sonra ermiş personellerin de paylaşım yapıp yapmadığının araştırılacağı ve kaç askeri personelin paylaşım yaptığının tespit edileceği de vurgulandı.

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