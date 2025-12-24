Üniversite hastanelerine bakanlık desteği

Yapılacak yasal düzenleme kapsamında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesisleri de bu destekten yararlanabilecek. Yükseköğretim Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle, Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek amacıyla yüzde 5 oranında pay ayrılması öngörülüyor. Bu kaynak, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarının hesaplarına aktarılacak. Ayrıca birlikte kullanım modeliyle işletilen sağlık tesislerinde, döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projelerine pay aktarılması da mümkün olacak. Düzenleme, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan üniversite hastanelerini kapsayacak.