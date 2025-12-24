Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Üniversite hastanelerine bakanlık desteği

Üniversite hastanelerine bakanlık desteği

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/12/2025, الأربعاء
G: 24/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Döner sermaye gelirleri yetersiz kalan üniversite araştırma hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından mali destek sağlanacak.

Yapılacak yasal düzenleme kapsamında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesisleri de bu destekten yararlanabilecek. Yükseköğretim Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle, Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek amacıyla yüzde 5 oranında pay ayrılması öngörülüyor. Bu kaynak, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarının hesaplarına aktarılacak. Ayrıca birlikte kullanım modeliyle işletilen sağlık tesislerinde, döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projelerine pay aktarılması da mümkün olacak. Düzenleme, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan üniversite hastanelerini kapsayacak.



#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı