Üniversite kontenjanları değişiyor: YÖK'ten yeni karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler kapsamında önemli bir değişikliği duyurdu. YÖK Başkanı Özvar, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu. YÖK Başkanı Özvar, hukuk ve bazı sağlık ile sosyal bilim programlarında kontenjanların düşürüleceğini belirtti.
Hangi programlarda azaltma uygulanacak?
2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite kontenjalarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, geçtiğimiz sene devlet üniversitelerinde geçerli olan kontenjan azaltmaları vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak. YÖK'ten yapılan açıklama şöyle: