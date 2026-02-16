Üniversite kontenjanları değişiyor: YÖK'ten yeni karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu. YÖK Başkanı Özvar, hukuk ve bazı sağlık ile sosyal bilim programlarında kontenjanların düşürüleceğini belirtti.

"Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak."

"Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite kontenjalarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, geçtiğimiz sene devlet üniversitelerinde geçerli olan kontenjan azaltmaları vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak. YÖK'ten yapılan açıklama şöyle: