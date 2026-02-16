Yeni Şafak
Üniversite kontenjanları değişiyor: YÖK'ten yeni karar

16:0916/02/2026, Pazartesi
DHA
YÖK’ten kontenjan düzenlemesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler kapsamında önemli bir değişikliği duyurdu. YÖK Başkanı Özvar, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu. YÖK Başkanı Özvar, hukuk ve bazı sağlık ile sosyal bilim programlarında kontenjanların düşürüleceğini belirtti.

Hangi programlarda azaltma uygulanacak?

YÖK Başkanı Özvar, 2026 yılında hukuk programlarında, 2025’te devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan düşüşüne benzer bir azalmanın hayata geçirileceğini bildirdi. Özvar
"Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak."
dedi.

2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.

En fazla kontenjan düşüşünün olacağı lisans programı belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite kontenjalarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, geçtiğimiz sene devlet üniversitelerinde geçerli olan kontenjan azaltmaları vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak. YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:

"2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır."


