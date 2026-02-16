YÖK'ten tüm üniversitelere 'Cuma saati' talimatı

Üniversitede öğrenim gören oğlunun ders programına, son 1 aydır cuma namazı saatinde ders konulduğunu belirten, adı açıklanmayan kişi, bu nedenle oğlunun ibadetini yerine getiremediğini, din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü. Benzer mağduriyetlerin farklı üniversitelerde de yaşandığını ifade eden kişi, dini hak ve özgürlüklerin ders programlarında gözetilmesi için gerekli güvencelerin sağlanması talebiyle KDK'ya başvuruda bulundu.

CUMA NAMAZI SAATİNE DERS PROGRAMI ŞİKAYETİ

Başvuru üzerine konuyu incelemeye alan KDK, YÖK'ten bu konuda çıkarmış olduğu genel yazıları da hatırlatarak bilgi ve belge istedi. YÖK Başkanlığı, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılıp, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasının üniversitelerden istendiğini, KDK'ya bildirdi. YÖK Başkanlığı'nın dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi nedeniyle KDK konu hakkında 'dostane çözüm' kararı verdi.

Bazı özel üniversitelerdeki “gizli yasağı”, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de kaleme aldığı “Cuma saati: Gizli yasağın dersleri” başlıklı yazısıyla gündeme taşımıştı.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE GENELGE

