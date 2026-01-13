YÖK'ten Cuma namazı düzenlemesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, cuma namazı saatleriyle çakışan ders, sınav ve uygulamalara ilişkin üniversitelere yazı göndererek akademik ve idari personel ile öğrenciler için gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi. Üniversitelere iletilen yazıda, Anayasa’da güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile eğitim hakkının birlikte korunması gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda tartışmaya neden olan meseleyle ilgili ilk gündem çıkışını Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik yapmış, geçen hafta köşesinde yazdığı "Cuma saati: Gizli yasağın dersleri" başlıklı yazısında namaz vakitlerinin eğitim takviminde gözetilmesinin önemini vurgulamıştı.
Yükseköğretim Kurulu, cuma namazı vakitlerinde öğrencilerin ve personelin ibadetlerini rahatça yerine getirebilmesi için üniversitelere yazı gönderdi.
8 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi anımsatılarak gönderilen yazıda, kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybına neden olmaksızın cuma namazı için izin verileceğinin düzenlendiği vurgulandı.
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik yapmış, geçen hafta köşesinde yazdığı
başlıklı yazısında namaz vakitlerinin eğitim takviminde gözetilmesinin önemini vurgulamıştı.
Bu çerçevede
YÖK'ün daha önce üniversitelere gönderdiği yazılarda da benzer uyarıların yapıldığı belirtildi.
YÖK, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42'nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.
Yazının sonunda, üniversitelerde cuma namazı vakitleriyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve gerekli idari tedbirlerin alınması istendi.
YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yükseköğretim kurumlarında cuma namazı vakitleri ile çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi;
söz konusu faaliyetlerin, cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim."
