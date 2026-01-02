İstinye Üniversitesi'nden şikayetler sonrası 'cuma namazı' açıklaması: Akademik ve idari sorumlular bilgilendirilmektedir

Üniversitelerde cuma namazı saatinde ders planlaması yapılması tartışma konusu olmaya devam ederken, konuya ilişkin hem kurumsal açıklamalar hem de kamuoyunda eleştirel değerlendirmeler gündeme geldi.

İstinye Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ders programlarının Yükseköğretim Kurulu’nun kuralları ve Valilik kararları doğrultusunda, öğrencilerin dini vecibelerini yerine getirmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle derslerin cuma namazı ile çakışmaması konusunda hassasiyet gösterildiği, bu konuda akademik ve idari sorumluların bilgilendirildiği ifade edildi. Ancak bazı derslerde bu ilkeye uyulmadığı yönünde gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Ersin Çelik köşesinde yazdı: Dersle ibadet arasında bırakılan öğrenciler

Öte yandan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, “Cuma saati: Gizli yasağın dersleri” başlıklı köşe yazısında, cuma namazı saatine denk getirilen derslerin öğrenciler üzerinde fiili bir engel oluşturduğunu savundu. Çelik, namaz kılmak isteyen öğrencilerin dersle ibadet arasında tercih yapmaya zorlandığını belirterek, bu durumun açık bir yasak olmasa da “gizli bir yasak” niteliği taşıdığını dile getirdi. Yazıda, söz konusu uygulamaların geçmişte yaşanan hak ihlallerini hatırlattığı ve halen bazı üniversitelerde devam ettiği vurgulamıştı.







