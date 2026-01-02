Yeni Şafak
İstinye Üniversitesi'nden şikayetler sonrası 'cuma namazı' açıklaması: Akademik ve idari sorumlular bilgilendirilmektedir

Nisa Nur Çavuşoğlu
15:012/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
İstinye Üniversitesi'nden şikayetler sonrası 'cuma namazı' açıklaması yapıldı.
İstinye Üniversitesi'nden şikayetler sonrası 'cuma namazı' açıklaması yapıldı.

Üniversitelerde cuma namazı saatine denk gelen dersler tartışma konusu olurken, bazı üniversiteler ders planlamalarında gerekli hassasiyetin gösterildiğini savunuyor. Ancak öğrenci şikayetleri, uygulamada namaz kılmak isteyen öğrencilerin ders ile ibadet arasında tercih yapmaya zorlandığını ve sorunun fiilen devam ettiğini ortaya koyuyor. İddiaların odağında olan İstinye Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'akademik ve idari sorumluların bilgilendirildiği' ifade edilerek gerekli incelemelerin başlatıldığı duyuruldu. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'te meseleye dikkat çekmek için kaleme aldığı “Cuma saati: Gizli yasağın dersleri” başlıklı köşe yazısında, üniversite öğrencilerinin namaz ve ders arasında bırakıldığını ve söz konusu durumun açık bir yasak olmasa da “gizli bir yasak” niteliği taşıdığını vurguladı.

Üniversitelerde cuma namazı saatinde ders planlaması yapılması tartışma konusu olmaya devam ederken, konuya ilişkin hem kurumsal açıklamalar hem de kamuoyunda eleştirel değerlendirmeler gündeme geldi.

İstinye Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ders programlarının Yükseköğretim Kurulu’nun kuralları ve Valilik kararları doğrultusunda, öğrencilerin dini vecibelerini yerine getirmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle derslerin cuma namazı ile çakışmaması konusunda hassasiyet gösterildiği, bu konuda akademik ve idari sorumluların bilgilendirildiği ifade edildi. Ancak bazı derslerde bu ilkeye uyulmadığı yönünde gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Ersin Çelik köşesinde yazdı: Dersle ibadet arasında bırakılan öğrenciler

Öte yandan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, “Cuma saati: Gizli yasağın dersleri” başlıklı köşe yazısında, cuma namazı saatine denk getirilen derslerin öğrenciler üzerinde fiili bir engel oluşturduğunu savundu. Çelik, namaz kılmak isteyen öğrencilerin dersle ibadet arasında tercih yapmaya zorlandığını belirterek, bu durumun açık bir yasak olmasa da “gizli bir yasak” niteliği taşıdığını dile getirdi. Yazıda, söz konusu uygulamaların geçmişte yaşanan hak ihlallerini hatırlattığı ve halen bazı üniversitelerde devam ettiği vurgulamıştı.



